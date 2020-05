Stephen Curry, Doris Burke, Rick Carlisle, Dr. Vivek Murthy, Doc Rivers, Dawn Staley Participeront a la Jr NBA Leadership Conference, une Conference Virtuelle Alimentee par Under Armour, le 15 mai

Le Commissionnaire de la NBA (https://www.NBA.com) Adam Silver fera une allocution liminaire ; La quatrième conférence annuelle sera présentée par Jay Bilas, et sera diffusée gratuitement sur le site de la NBA et les plateformes sociales et digitales de la Jr. NBA.

La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui que la quatrième conférence annuelle Jr. NBA Leadership, alimentée par Under Armour, accueillera de nombreux participants de marque, dont Stephen Curry des Golden States Warriors, trois fois champion NBA ; Doris Burke, l’analyste d’ESPN et gagnante du Curt Gowdy Media Award ; Rick Carlisle, l’entraineur en chef des Dallas Mavericks ; Dr. Vivek Murthy, ancien administrateur de la santé publique des Etats-Unis ; Dawn Stanley, l’entraineur en chef de l’équipe féminine de l’University of South Carolina et membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ; et Doc Rivers, l’entraineur en chef des LA Clippers.

Présentée par Jay Bilas, l’analyste d’ESPN et gagnant du Curt Gowdy Media Award, la conférence aura lieu pour la première fois de manière virtuelle, le vendredi 15 mai de 18h à 20h45 CAT. Elle sera diffusée en direct sur l’application de la NBA, NBA.com, https://Jr.NBA.com/ et sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube de la NBA et de la Jr. NBA.

La conférence passera donc d’un évènement physique à un évènement virtuel gratuit, en réponse à la pandémie de coronavirus. La Jr. NBA Leadership Conference rassemblera les membres de la communauté basketball jeunesse – dont font partis les coachs, les administrateurs de programmes, les partenaires, les joueurs et les parents. Les fans à travers le monde auront aussi la possibilité de se joindre à la conférence pour assister aux discussions entre les leaders de la communauté basketball et les experts de santé publique sur des sujets en lien avec l’état actuel du monde du sport à destination de la jeunesse.

Le programme de cette année inclut une allocution liminaire du Commissionnaire de la NBA, Adam Silver, suivi par une série d’entretiens, de Q&As avec le public, et de tables rondes, dont un entretien individuel entre Stephen Curry et Doris Burke.

« Comme beaucoup d’autres entités du monde du sport, la communauté basketball jeunesse s’est rassemblée pour s’entraider en ces temps difficiles, et nous sommes impatients de pouvoir approfondir les connections existantes entre les coaches, les familles, la NBA, et la WNBA, grâce à cette conférence », explique le Vice-Président principal de la NBA, et Directeur du développement de la jeunesse, David Krichavsky. « Nous sommes ravis de réunir ces leaders du monde du sport et de la santé publique, afin d’engager des discussions significatives et interactives, de débattre des bonnes pratiques dans le domaine du développement de la jeunesse, en particulier avec cette période d’incertitude que nous connaissons, et de répondre aux questions des différentes parties prenantes du basketball à travers le monde. »

Dr. Murthy discutera des différentes manières de favoriser le bien-être physique et mental chez les jeunes en ces temps de distanciation. Le général à la retraite Martin E. Dempsey, Président de la fédération américaine USA Basketball, et le Jr. NBA Leadership Council mèneront un échange sur le leadership en temps de crise.

De plus, une table ronde composée de coaches fera un état des lieux du jeu et des différents moyens envisageables pour soutenir les jeunes athlètes en cette période. La table ronde sera composée de Rick Carlisle, de Dawn Staley, de Doc Rivers, de Lindsey Harding, l’entraineur assistant des Sacramento Kings et ancienne joueuse de la WNBA, de Christi Thomas, ancienne joueuse de la WNBA et entraineur en chef de l’équipe féminine du lycée Jackson County (Ga.) High School, ainsi que de Brendan Winters, le fondateur de Pro Skills Basketball et membre du Jr. NBA Flagship Network.

L’événement se conclura sur une clinic virtuelle de basketball, d’une durée de 15 minutes, qui proposera des exercices que les jeunes filles et garçons pourront reprendre à la maison, dans un espace réduit, pour rester actif et développer leur jeu de manière sûre et saine. Lancée en réponse à la pandémie de coronavirus dans le cadre de NBA Together, Jr. NBA at Home (https://on.nba.com/2SE01Mg) est une série de contenus interactifs dans laquelle des joueurs de la NBA et de la WNBA aide des jeunes joueurs du monde entier à rester actifs et connectés au jeu. En plus des vidéos quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux de la Jr. NBA, les fans peuvent accéder à des contenus de durée plus importante via la page « Jr. NBA at Home Workouts » (https://bit.ly/3fjiJT4), qui comprend des vidéos de 15 minutes mettant en scène des joueurs NBA ou WNBA, chaque mardi à 20h heure française, sur la page YouTube de la NBA.

Après la conférence, la NBA maintiendra ouverte la discussion sur le sport à destination de la jeunesse grâce à son nouveau podcast Jr. NBA at Home, une série hebdomadaire d’audios de 12 minutes sur le développement incluant l’intervention d’invités spéciaux de la NBA, de la WNBA ou de la communauté basketball jeunesse ; ainsi que via le Jr. NBA Live Coach Hangouts, des rendez-vous virtuels hebdomadaires pour les coaches et administrateurs de programmes jeunesse, afin de créer des connections régulières dans la communauté et d’échanger des ressources, des connaissances et des bonnes pratiques sur le développement de compétences en lien avec le quotidien et le jeu.

Cliquez ici (https://bit.ly/3dne0y3) pour plus d’informations sur la Jr. NBA Leadership Conference alimentée par Under Armour, notamment sur les modalités d’inscription.

