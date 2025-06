Suspension des visas : le Tchad engage un dialogue avec les États-Unis

Les visas tchadiens et américains délivrés avant le 9 juin 2025 restent valides.

Les fonctionnaires en mission pourront obtenir un visa sur présentation d’un passeport officiel, à condition de déposer leur dossier au moins deux semaines avant le départ.

Les Tchadiens binationaux peuvent entrer au Tchad avec leur passeport tchadien ou un laissez-passer consulaire.

Des échanges diplomatiques et des rencontres bilatérales à N’Djamena et Washington ont permis la création d’un groupe de travail chargé d'examiner les préoccupations liées aux visas et de travailler à la normalisation des relations bilatérales.Mesures provisoires annoncées :Le seul motif officiel évoqué par les autorités américaines est un taux élevé de dépassement de séjour autorisé, concernant 454 cas entre 2022 et 2023. Le ministère rappelle que ces situations sont individuelles et invite les ressortissants tchadiens à respecter rigoureusement les lois américaines.Enfin, le Tchad réaffirme sa volonté de maintenir un dialogue respectueux et constructif avec les États-Unis, dans l’intérêt mutuel des deux pays.