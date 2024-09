Türkiye : Rencontre fructueuse entre les Ambassadeurs du Tchad et du Niger à Ankara

Le 9 septembre 2024, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Türkiye, M. Adoum Dangaï Nokour Guet, a reçu sa collègue du Niger, Madame Salou Adama Gazibo, dans les locaux de la Chancellerie de l’Ambassade du Tchad.



Échanges fructueux

Lors de cette visite, les deux Ambassadeurs ont exprimé leur satisfaction concernant l’excellence des relations d’amitié et de fraternité entre le Tchad et le Niger. Ils ont également échangé longuement sur divers sujets d'intérêt commun, renforçant ainsi les liens entre leurs deux pays.



Cette rencontre souligne l'engagement des deux nations à collaborer et à promouvoir des relations diplomatiques solides.