TCHAD-RCA : Signature à N’Djamena d’un mémorandum d’entente entre les deux pays

Dans la capitale du Tchad, un événement significatif a eu lieu avec la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des finances du Tchad et de la République centrafricaine (RCA). Cette initiative vise à favoriser les échanges d'expériences, d'expertises et de compétences en vue de mettre en place un système efficace de gestion des finances publiques.



Cette collaboration entre les deux pays voisins est une étape importante dans le renforcement des capacités institutionnelles et techniques dans le domaine financier. L'échange mutuel d'expériences permettra aux deux parties de bénéficier des meilleures pratiques et stratégies pour améliorer la gestion financière publique, ce qui aura un impact positif sur le développement économique et social.



Le partage d'expertise entre le Tchad et la RCA ouvre la voie à une coopération fructueuse qui profitera aux citoyens des deux pays. En s'appuyant sur les forces respectives de chaque nation, cette collaboration promet non seulement une meilleure gestion financière mais également un renforcement des liens bilatéraux.



La mise en œuvre d'un système efficace de gestion des finances publiques est essentielle pour assurer une utilisation efficiente des fonds publics, garantir la transparence dans les transactions financières gouvernementales et favoriser le développement durable. Ce mémorandum témoigne donc de l'engagement commun du Tchad et de la RCA à promouvoir une gouvernance financière responsable.



Cette signature marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre ces deux nations africaines. Elle démontre leur volonté commune d'améliorer leurs pratiques financières tout en renforçant leurs liens bilatéraux.