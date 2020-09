TECNO Mobile présente le pionnier du téléphone-appareil photo CAMON 16 Premier à son lancement mondial GRAND

Le 3 septembre, le premier lancement de la réalité augmentée (ou RA) en ligne intégrant la technologie et la photographie tenu par TECNO (http://www.TECNOMobile.com) s'est conclu avec succès. Suivant le thème de 'Break to the Next Level', ce lancement introduit sur le marché le dernier téléphone-appareil photo TECNO CAMON 16 Premier avec ultra quad 64MP d’un niveau emblématique ainsi que la première double caméra frontale 48MP.

Le lancement de TECNO CAMON 16 Premier était plein de surprises. L'objectif du CAMON 16 Premier s'apparente à ce que nous voyons avec nos yeux et peut prendre des images d'une clarté exceptionnelle. Les efforts d'innovation de TECNO ont porté les fruits quand TECNO a remporté le prix "Camera Technology Innovation Smartphone Gold Award" pour ses fonctions de caméra exceptionnelles à l'Internationale Funkausstellung de Berlin (IFA) - l'événement le plus grand et le plus prestigieux au monde dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. TECNO a également remporté le championnat dans la piste 5 de la compétition Dark Complexion Segmentation lors de Look In Person (LIP) de CVPR 2020, le premier événement mondial de vision par ordinateur. Peu de temps après, la société a également annoncé qu'elle avait obtenu l'approbation de l’Union Internationale des Télécommunications SG16 (UIT-T SG16), l'institution spécialisée des Nations Unies, sur un nouvel élément de travail de l'architecture de référence pour le système de photographie informatique de terminal mobile afin de diriger la formulation de la première norme internationale pour les systèmes informatiques et photographiques de terminaux mobiles.

C'est la première fois que TECNO utilise la technologie de réalité augmentée pour son grand lancement en session de déclenchement pour offrir au public une toute nouvelle expérience. Grâce à la session d'échauffement du lancement, le public a pu utiliser le smartphone pour entrer dans différents segments de l'événement afin de s'immerger pleinement dans le lancement virtuel. Le grand lancement comprend à la fois une présentation et une explication du produit, permettant au public de mieux comprendre les détails et le concept du produit. Les photos réelles capturées par le téléphone, combinées à la structure unique de scène, ont permis à la lumière et aux ombres d'alterner librement, créant une expérience comparable à la réalité. Cette capacité a donné au public une expérience plus intuitive et une compréhension plus approfondie des superbes compétences photographiques de CAMON 16 Premier, renforçant considérablement la réputation professionnelle de ses appareils photo.

Caméra Ultra Quad 64MP9 de niveau phare (Flagship-level 64MP Ultra Quad Camera), Double Caméra Frontale 48MP (48MP Dual Front Camera), chaque image est un chef-d'œuvre

TECNO a une fois de plus, tout comme pour le CAMON 15, mis l'accent sur la fonction de caméra du CAMON 16 Premier. Son excellente capacité de caméra permet à TECNO de s'implanter fermement en tant que leader sur le marché du téléphone mobile. Le plus grand atout du CAMON 16 Premier est qu'il contient une caméra arrière 64MP qui est la meilleure de l'industrie et des caméras frontales 48MP, créant une fonction d'appareil photo ultra-puissante qui peut offrir aux utilisateurs une expérience de photographie claire sans précédent.

Les modules de caméra super puissants 64 + 8 + 2 + 2MP offrent aux utilisateurs des expériences de photographie claires sans précédent. Chaque objectif de caméra a sa propre mission et ses caractéristiques exceptionnelles, répondant vraiment aux attentes des utilisateurs que chaque image pourrait être un chef-d'œuvre. L'Objectif photo selfie super clair 48MP et l'objectif photo selfie ultra grand angle 8MP, une telle combinaison merveilleuse déclencherait certainement une grande tendance dans l'industrie.

Avec ces caméras, les utilisateurs peuvent non seulement capturer des selfies d'une clarté inimaginable, mais aussi inclure plus d'amis et de belles vues dans un seul cadre.

L’angle de vue autoportrait de 105 ° de l’appareil photo est également 1,6 fois supérieur à celui de l’appareil photo conventionnel. Cependant, le principal point fort reste la commutation intelligente du mode objectif grand angle - c'est la dernière technologie du marché. Avec une capacité de traitement HDR 12 bits, les photos de portrait ne seront pas surexposées même avec un rétroéclairage, et les détails sombres sont optimisés et affichés, permettant aux selfies d'être riches et vifs. Ensemble, TECNO CAMON 16 Premier redéfinit pourquoi il a été reconnu comme le premier et pionnier de la double caméra frontale d’intelligence artificielle 48MP.

TAIVOS™, Innovation & Pilier pour la photographie de nuit et de faible lumière

TECNO CAMON 16 Premier est encore plus impressionnant pour gérer les situations de faible luminosité et de nuit. Le téléphone est équipé de la technologie exclusive TAIVOS ™ (TECNO AI Vision Optimization Solution). TAIVOS ™ (TECNO AI Vision Optimization Solution) est un laboratoire de traitement et d'amélioration d'image pour la série CAMON. Sur la base de dizaines de millions de points de données, l'équipe de recherche et développement (R&D) de TECNO développe plusieurs algorithmes d’intelligence artificielle de vision sur TAIVOS™ pour mieux optimiser leur qualité de sortie photo et vidéo. L'association puissante du logiciel et du matériel prend en charge des expériences de photographie inimaginables qui sont en même temps claires et fluides. Il peut exécuter des algorithmes complexes et une superposition d'algorithmes multiples pour répondre aux besoins de prise de vue de différentes scènes. Les prises de vue foncées et inversées sont claires, et de nouvelles fonctions de prise de vue sont dérivées pour offrir aux utilisateurs une expérience de prise de vue plus riche et plus multidimensionnelle. Le temps d'imagerie n'est que de 4,68 secondes, tandis que le temps d'imagerie de la plupart des autres smartphones est de 5,5 secondes, voire 7 secondes. Cela signifie que la technologie TAIVOS ™ peut mieux filtrer le bruit de l'image et optimiser la clarté de l'image, améliorant ainsi les effets de prise de vue nocturne.

Grâce à la technologie TAIVOS ™, TECNO CAMON 16 Premier peut non seulement protéger les portraits et éviter la surexposition, mais aussi rendre l'arrière-plan plus transparent, lumineux et clair. De plus, le CAMON 16 Premier dispose d'une fonction de mise au point des yeux et la mise au point du portrait ne sera pas perdue même lorsque vous prenez un profil latéral. En mode de tournage vidéo Ultra Night, ce téléphone mobile utilise des pixels super-larges de 2,9 μm qui peuvent fournir aux utilisateurs une expérience de prise de vue vidéo plus lumineuse dans des environnements sombres et peuvent également filmer des vidéos 1080p stables.

Qualité vidéo 4K haute définition

Le TECNO CAMON 16 Premier dispose également de fonctions de prise de vue vidéo uniques. La combinaison de la stabilisation d'image super hybride (Hybrid Image Stabilization, HIS) et de l'EIS + AIS prend en charge une qualité d'image haute définition et une prise de vue vidéo à fréquence d'images élevée. TECNO CAMON 16 Premier optimise également la fonction de base de beauté des portraits. Cela se fait à l'aide de l'algorithme d'intelligence artificielle de détection de visage et de flou de portrait, tandis que la fonction de flou de la peau est ajoutée pour améliorer la sensation professionnelle de la vidéo. De plus, la fonction d'intelligence artificielle de Light Beauty est plus adaptée aux besoins des jeunes utilisateurs. Dans le même temps, TECNO CAMON 16 Premier prend également en charge 960 images de prise de vue au super ralenti, et la qualité du film est à égalité avec la qualité de film IMAX, qui élargit la joie de la prise de vue vidéo pour tous les utilisateurs.

Processeur G90T vraiment puissant & dur de MediaTek

Si vous pensez que TECNO CAMON 16 Premier n'est au sommet que pour ses fonctions de caméra, alors soyez prêt à être surpris. Une autre compétitivité de base de TECNO CAMON 16 Premier est la puce phare 4G de MediaTek MTK G90T, le processeur phare Cortex-A76 et le GPU Mali G76, avec lesquels les performances générales de la photographie, du réseautage, des jeux et de la qualité d'image ont augmenté de 11%. Les images agrandies conserveront leur qualité d'origine sans défaut grâce à sa sortie de pleine taille 64MP. L'efficacité du traitement est professionnelle comme un micro-laboratoire. Des performances vraiment hardcore.

Recharger plus sûr et plus rapide, Rester toujours actif

Les avantages du nouveau TECNO CAMON 16 ne s'arrêtent pas là. La charge rapide de la batterie nouvellement améliorée du TECNO CAMON 16 Premier est également un point culminant. La grande batterie de 4500 mAh peut facilement répondre à divers besoins quotidiens exigeants. Le point clé est sa capacité de charge rapide et sûre de 33 W - vous pouvez recharger 70% de la batterie du téléphone en seulement 30 minutes.

Le téléphone a été repensé pour inclure plusieurs protections de charge intelligentes, telles qu'une récupération d'énergie plus sûre. Un nouveau caloduc est ajouté pour dissiper la chaleur, ce qui réduit efficacement la température de surface de 2 degrés pendant la charge, réduisant ainsi les dommages au téléphone et prolonge la durée de vie de la batterie.

Avec le CAMON 16 Premier, vous pouvez avoir la puissance du prochain blockbuster au bout de vos doigts. Il est donc temps de faire preuve de créativité et de présenter votre point de vue et votre voix au monde, tout en capturant les beaux moments de la vie. Alors procurez-vous votre propre TECNO CAMON 16 Premier et profitez dès maintenant de tous ses avantages!

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/tecno-mobile...