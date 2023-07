Table ronde du CEDPE : acteurs politiques et société civile débattent de l'avenir du Tchad

Le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme Violent (CEDPE) a organisé une table ronde ce samedi 8 juillet dans ses locaux. La table ronde avait pour thème : "Leaders des partis politiques et acteurs de la société civile, quelle synergie d'action pour l'avenir du Tchad ?"



L'objectif principal de cette table ronde était de renforcer la culture du débat et du dialogue, car, selon Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, "le débat entre des points de vue contradictoires est bien plus enrichissant que l'affirmation d'une seule position."