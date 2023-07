Taekwondo : Betel Casimir remporte encore une médaille d'or à l'international open de Creti en Allemagne

"Encore une médaille en or !! Une semaine après mon résultat à l'International Cup d'Allemagne, j'ai participé à l'International Open de Creti en Allemagne et j'occupe la première place avec une médaille en or. Merci à ma famille et à tous mes compatriotes qui ne cessent de me donner de la force. Comme toujours, le travail continue."



Le champion tchadien de Taekwondo, Betel Casimir, continue de briller sur la scène internationale. Une semaine après son impressionnant résultat à l'International Cup en Allemagne, il a participé à l'International Open de Creti le samedi 8 juillet et a décroché la première place, remportant ainsi une médaille d'or.Betel Casimir exprime sa gratitude envers sa famille et tous ses compatriotes qui lui apportent constamment soutien et encouragement. Il déclare :