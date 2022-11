Tanzanie : un avion de ligne tombe dans le Lac Victoria, 15 passagers secourus

Quinze personnes ont été secourues, a-t-il noté. On ne sait pas encore combien de passagers ni de membres de l'équipage se trouvaient à bord de l'avion. Des bateaux de sauvetage sont à l'œuvre sur les lieux de l'accident.



L'avion, appartenant à la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, Precision Air, avait décollé de Dar es Salam, la plus grande ville du pays. Il y avait des vents forts près de l'aéroport de Bukoba au moment de l'atterrissage.



"Nos coeurs et nos prières vont aux familles des passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé dans le lac Victoria, avec notre entière solidarité au gouvernement et au peuple de la Tanzanie", a réagi Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.