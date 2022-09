Tchad : Doual Abalis publie "République fédérale de Bardé : mythe ou réalité ?"

C’est un récit de 366 pages paru chez Le Souffle. Il est "proche d’un essai ou des mémoires", explique Sosthène Mbernodji, critique littéraire. "C’est un témoignage des événements que j’ai vécus et entendus et auxquels à un moment de l’histoire, j'ai plus ou moins été l’acteur", explique l’auteur Doual Mbairessem Abalis. Ces histoires vécues sont entre autres la genèse des Forces armées pour la république fédérale (FARF) de Bardé, la coalition de Bardé avec Ketté Moïse, l’expérience de défenseur des droits de l’homme de l’auteur.