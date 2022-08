Tchad : ces ministres guignols de la transition

Mahamoud Ali Séid, un Douk Saga réincarné

“Si tu aimes Mahamat Idriss Déby, applaudis !’’ On croirait que feu Douk Saga, emblématique leader du groupe Jet-7, resuscité, offre la version “atalaku’’ de l’un de ses refrains “si tu aimes Douk Saga, applaudis’’. Peu importe ! Ne faut-il pas hurler avec les loups ? Le célébrissime ministre de la jeunesse a fait son show au lycée devant une avalanche de mômes. Normal pour se faire accepter. Et ça, c’est de l’immixtion. Une immixtion a marché même si les méchants internautes ont fait du ministre qui continue de déifier les Déby une risée.



Lazina, l’obsession Masra fait faire des stupidités



Le ridicule a une autre dimension avec le ministre de l’environnement. “Dagoni, kassoro safi !’’ Mahamat Lazina dont les pleurs ont suscité un bout de compassion suite à sa torture par les forces de l’ordre de Déby devient aujourd’hui la risée des Tchadiens. Le ministre de l’environnement qui ne traite qu’avec “les gens qui z’ont été ministres’’ a un seul cauchemar : Masra Succès. En réponse au message du balcon du président du parti Les Transformateurs, il a réuni quelques journalistes à son domicile dimanche pour débiter des inepties, ses militants juchés sur sa terrasse à la mode Masra. “Je suis ministre’’, “j’étais chef de service, j’étais DAF’’, a-t-il débité. Orgueil de môme !



Quelques mois bien avant, Mahamat Lazina a voulu “aussi remplir le stade’’ comme Les Transformateurs. Sauf que lui a loué ses militants à 2000 francs et un sandwich. Le lendemain, les dindons de la farce ont investi son domicile pour réclamer leur dû. Heureusement, la police est intervenue pour sauver sieur Lazina.