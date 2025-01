Tchad : l’AJEPE condamne fermement l'attaque contre la Présidence de la République

Suite à l'attaque perpétrée contre la Présidence de la République par un groupe de jeunes, le 8 janvier 2025, le président de l'Association des Jeunes Patriotes pour l'Emergence (AJEPE) a animé ce mercredi 15 janvier 2025, un point de presse pour condamner cette attaque et exprimer son soutien au chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. C’était au centre Almouna à Ndjamena.



Dans sa déclaration de circonstance, le président de l'AJEPE, Abelsalam Hachim Boh explique que le Tchad vient d'assister à une tentative de déstabilisation des bases démocratiques par un groupe d’individus malintentionnés.



Le président de l'Association des Jeunes Patriotes pour l'Emergence a, au nom de tous les membres, condamné fermement l'attaque perpétrée contre la Présidence de la République du Tchad. « Cet acte lâche et barbare contre la première institution de la République, constitue une violation intolérable des principes fondamentaux de la paix et de la sécurité », a-t-il ajouté.



En effet, l'AJEPE exprime sa solidarité et son soutien indéfectible au Maréchal, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, et aux braves soldats victimes de cette attaque, ainsi qu'à leurs familles éplorées. Par la même occasion, AJEPE invite la population à rester soudée et vigilante pour toutes sortes de manipulation, endogène et exogène, tendant à déstabiliser le pays.



L'AJEPE réaffirme son engagement inébranlable, en faveur de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, elle profite de l'occasion pour lancer un appel aux pays africains frères, à la communauté internationale et à toutes les organisations de la société civile, à condamner rigoureusement de tels événements, et à promouvoir le dialogue aux différentes formes des conflits qui alimentent la violence et l'extrémisme.



Par ailleurs, l'Association des Jeunes Patriotes pour l'Emergence (l’AJEPE) demeure résolue à œuvrer pour la paix, la solidarité, le respect mutuel et la souveraineté nationale à défendre les valeurs de tolérance et de dialogue.