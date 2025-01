Tchad : réunion d’évaluation avec deux ministères

Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Amb. Allah Maye Halina, a présidé le 14 janvier 2025, deux réunions. La première réunion est axée sur la solidarité nationale, l'action sociale et humanitaire et la seconde sur la femme, la famille et la petite enfance.



Au cours de la réunion avec la ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale, le Premier ministre a souligné l'importance de renforcer la solidarité nationale pour faire face aux défis sociaux et humanitaires qui se posent dans notre pays. Il appelle par ailleurs à une action coordonnée des acteurs concernés, en vue de répondre favorablement aux différents besoins des personnes vulnérables.



Après la rencontre entre le Premier ministre et les responsables du ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale, c'est au tour des responsables du ministère de la femme, et de la petite enfance, avec à leur tête, la ministre d'état, en charge de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, d'échanger avec le chef du gouvernement.



L'ambassadeur Allah-Maye Halina, très engagé dans le renforcement de la politique du genre et le bien-être de la petite enfance, a rappelé les challenges pour lesquels les autorités tchadiennes se battent chaque jour pour l'épanouissement de cette frange de la population.



Au vu de la présentation des activités réalisées et des différents rapports détaillés, le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction tout en exhortant les différents acteurs à mettre les bouchées doubles pour l'atteinte des objectifs fixés par le programme politique du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.