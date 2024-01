Tchad : « Nous sommes un peuple libre, fier et souverain », Mahamat Idriss Deby

Mahamat Idriss Deby Itno



Au terme de ma visite officielle à Moscou, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis et facilité ce déplacement. Je remercie également le Président Vladimir Poutine, le Gouvernement et le peuple de la grande Fédération de Russie, pour l’invitation et pour toutes les commodités offertes pendant notre séjour en terre russe.



Nous sommes un peuple libre, fier et souverain. Le Tchad croit et œuvre à la consolidation de toute coopération respectueuse de la souveraineté des États et mutuellement bénéfique. Nous n’excluons aucun pays dans cette approche tant que cela sert l'intérêt du peuple tchadien.



La visite de Moscou s’inscrit dans cette logique de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Je me réjouis des échanges fructueux qui ont ponctué mon séjour en Russie. Des échanges directs qui vont porter notre coopération bilatérale à des paliers supérieurs dans l’intérêt bien compris de nos deux nations.