Tchad : ​"Nous allons faire tourner "La Roue" pour informer objectivement selon la règle d'art"

Un nouveau venu dans le paysage médiatique tchadien, le journal trimestriel "La Roue," a été lancé ce jeudi 31 août 2021 à la Maison des Médias par Martin Higbe Ndouba, le directeur de publication.



Lors de la cérémonie de lancement, le directeur de publication a expliqué que "La Roue" est un trimestriel d'informations générales destiné à couvrir l'actualité du Tchad, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation, les droits de l'Homme et le sport, des domaines actuellement négligés.



Il a ensuite précisé que "La Roue" ne cherche pas à rivaliser ni à concurrencer d'autres organes de presse déjà établis. Au contraire, il souhaite collaborer avec ceux qui sont sur le terrain depuis longtemps pour favoriser une véritable émergence de la démocratie et de la liberté au Tchad. L'union fait la force, a-t-il souligné.



Le directeur de publication a également lancé un appel à tous les partenaires et annonceurs pour les inviter à les accompagner. Les portes de "La Roue" sont ouvertes à tous, sans rétention ni censure de l'information. Leur objectif est de faire tourner "La Roue" pour informer de manière objective, conformément aux normes journalistiques.