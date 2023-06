ANALYSE Tchad : ​"la paix à n'importe quel prix, ce n'est plus la paix"

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 17 Juin 2023



Comme toujours, la question du vivre ensemble reste d'actualité au Tchad, au point où il est nécessaire de dépenser de l'argent pour promouvoir la paix. Une plateforme appelée "Vivons ensemble" a été mise en place dans les différentes communes de N'Djamena. Sa mission est de combattre toutes les formes de division et de prévenir toute tentative de haine. C'est une initiative louable, mais il est important de rappeler que la paix est avant tout un comportement. Les Tchadiens sont-ils réellement en paix ? Cette question nécessite une réponse de la part du gouvernement de transition.

Il est difficile de comprendre la signification du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Cette appellation démontre néanmoins que la question du vivre ensemble au Tchad est un sujet de débat ouvert. Malheureusement, les valeurs de ce vivre ensemble échappent au gouvernement de transition. Parmi ces valeurs figurent la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de discrimination. Il est important de souligner que les autorités semblent vouloir acheter la paix avec de l'argent. Comment peut-on parler de vivre ensemble sans justice et égalité ? Comment peut-on espérer la paix lorsque certains sont au-dessus des lois ? Ce sont des interrogations qui méritent une réponse.



Inutile de chercher midi à quatorze heures. Ce qui cause le problème du vivre ensemble au Tchad, c'est l'injustice et la mauvaise gouvernance. Pour l'instant, le pire est le non-respect de l'engagement du gouvernement de transition de céder le pouvoir aux civils après 18 mois. Il est difficile de construire la paix sur des mensonges.



Cependant, la question du vivre ensemble est une préoccupation de tous. Mais en réalité, les politiciens en quête de pouvoir ont tout bouleversé. Néanmoins, il existe des associations qui promeuvent la paix sans arrière-pensée.



Ce que le gouvernement de transition doit comprendre, c'est que l'achat de la paix ne peut se substituer au vivre ensemble. Une telle stratégie n'aboutira à rien. Le vivre ensemble se construit dans le respect de la justice et des valeurs de la République. Pour construire la paix, il faut l'éducation, la justice, la liberté, l'égalité et la sécurité. Combien de Tchadiens se sentent en sécurité ? Lorsque certains se sentent marginalisés, le vivre ensemble laisse place à la haine et à la division. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il est préférable de revoir le système de gouvernance et surtout d'assurer une gestion honnête des affaires publiques.



Bien que l'argent puisse faire beaucoup de choses, il ne peut pas acheter la paix. Il est possible de construire la paix en éduquant la jeunesse, mais cela nécessite bien plus que de l'argent.





