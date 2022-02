POINT DE VUE Tchad : ​"notre seul ennemi c’est l’injustice et non pas un pays étranger et son drapeau"

Alwihda Info | Par Dr. Succes Masra - 27 Février 2022

Tribune. "Parce que j'aime viscéralement le drapeau du Tchad, je n'accepterai jamais qu'on piétine le drapeau de mon pays ou d'un autre pays. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez qu’on vous fasse", affirme Dr. Succes Masra, président du parti Les Transformateurs.

À vous tous, Compatriotes engagés dans la lutte pour la justice et la dignité de notre Peuple,



À vous les Marcheurs du Peuple , notamment vous qui nous rejoignez maintenant dans cette lutte combien noble pour retrouver ensemble ce qu’on nous a arraché,



Vous le savez, mais je tiens à vous rappeler que j’aime tellement le drapeau et les couleurs du Tchad que je ne tolérerai à personne de marcher sur ce drapeau même si le Tchad était dirigé par un dirgeant qui s’est mal comporté vis-à-vis de son pays. Dans la même lignée,je tiens à rappeler qu’un Transformateur ne peut pas traîner par terre ou brûler le drapeau d’un autre pays, quels que soient les griefs vis-à-vis de ce pays.



Jamais ni en public ni en privé, nous n’avons cautionné et ne cautionnerons qu’un drapeau conquis par un Peuple parfois au prix de son sang soit traîné dans la boue parce que nous serions en désaccord avec une politique pratiquée par les dirigeants représentants ce Peuple à un moment donné. Oui, au nom de notre Peuple et des nouvelles générations africaines, nous avons demandé à la France par exemple et aux autorités françaises de ne plus regarder le Tchad d’aujourd’hui avec les loupes du 20ème siècle et nous le leur rappellerons autant que nécessaire pour obtenir les changements inévitables voulus par notre peuple debout et à l’ouvrage. Vous savez pouvoir nous faire confiance là-dessus comme ce fut le cas ici : https://youtu.be/eS4LFWxQOG0. Cependant, en toute circonstance, chaque marcheur du Peuple ou combatttant de la justice doit respecter le drapeau du Peuple de France comme les drapeaux des autres Peuples.



Être Patriote et avoir l’amour de son pays ne veut pas dire bafouer les symboles du Peuple du pays dont nous ne partageons pas la politique des dirigeants vis-à-vis de notre Peuple. Malgré la colère légitime que certains peuvent avoir au regard de certaines politiques d’impasse dont nous exigeons la fin, nous devons toujours voler haut dans cette lutte juste pour notre Peuple,car la dignité n’est pas un jeu à somme nulle où gagner sa dignité passerait par bafouer celle d’un autre Peuple. Pour élever le drapeau du Tchad, nous n’avons pas besoin de rabaisser celui d’un autre Peuple.



Notre seul ennemi c’est l’injustice dans toutes ses formes et non pas une ethnie, un clan, encore moins un pays étranger et son drapeau. Ayons toujours la haine de l’injustice tout en ayant l’amour des humains qui sont auteurs de cette injustice et travaillons plutôt sans faiblesse à les transformer et à transformer les relations qui gouvernent nos pays. Combattons les positions politiques françaises, ou autres avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord mais sans bafouer ce qui appartient au Peuple français et qui ne dépend donc pas d’un régime ou d’un président ou d’un ministre français. Oui, c’est cela être transformateur, parce que ce dont il est question ce n’est pas d’un sentiment anti X ou anti tel pays, mais plutôt une vision pro-leadership serviteur, pro-Tchad et pro-Afrique. Ne faisons donc jamais aux autres Peuples ce que nous ne voudrons jamais qu’on nous fasse. Ami, ne perds pas ton temps à brûler un drapeau, viens plutôt avec ton drapeau et tu verras comme c’est beau de le mettre à côté des autres drapeaux de ton pays. Oui, un Tchadien, un drapeau.

MerciBleuJauneRouge! MS





