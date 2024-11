Tchad : ​30 jeunes bénéficient d'une formation en agro-business

Cette séance de formation s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet "Appui à l'agriculture urbaine et l'accès au marché". L'objectif principal est d'accompagner ces jeunes dans le secteur de l'agro-business afin de réduire le taux de chômage.



Dr. Rayanouba Tordingaye de Job Booster a indiqué qu'à l'issue de l'évaluation de cette phase pilote, les résultats permettront de passer à une autre étape où d'autres jeunes pourront également bénéficier de cette formation. Il a exhorté les participants à maximiser leur temps de formation pour acquérir des compétences qui feront d'eux des cibles privilégiées pour ce projet. En outre, il a salué le partenariat avec la Fondation ACRA et a exprimé le souhait de voir cette formation porter ses fruits et atteindre les résultats escomptés.



De son côté, Idrissa Abaté, coordinateur chez ACRA, a souligné que ces jeunes seront accompagnés par des experts agronomes et des coachs pour les aider à développer leurs projets. Cela devrait également leur permettre de devenir des employeurs qui pourront à leur tour recruter au moins deux personnes, contribuant ainsi à réduire le chômage. S'adressant aux bénéficiaires, Idrissa Abaté a affirmé : « Chacun et chacune de vous évolue déjà soit dans l'agriculture urbaine, soit dans le maraîchage, soit dans la vente. Nous allons ensuite vous amener vers des structures plus grandes pour voir comment les gens travaillent de façon plus innovante et à plus grande échelle, afin de vous inspirer. » Enfin, il a annoncé que les dix meilleurs projets bénéficieront d'un accompagnement technique et financier. Après cette phase pilote, une phase d'expansion du projet est prévue, a-t-il confié.