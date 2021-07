Tchad : ​614 arrestations au premier jour de l'opération sécuritaire "harmattan"

Des forces mixtes de sécurité ont appréhendé 614 personnes dont 70 femmes et 32 mineurs au cours d'une opération anti-banditisme lancée ce samedi à N'Djamena. De la drogue et une arme à feu ont été saisies.



L'opération dénommée "l'harmattan" regroupe la garde nomade, la gendarmerie nationale et la police nationale.



"L'opération a été montée dans la plus grande discrétion et préparée depuis trois, quatre semaines", a déclaré le général Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



"Cette opération a permis d'arrêter 614 personnes. Nous allons faire le tri pour différencier et inculper ceux qui sont poursuivables par la justice", a ajouté le ministre.



L'opération sera étendue à l'ensemble du territoire national.



Vendredi, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, a présenté un bilan semestriel des opérations sécuritaires réalisées par ses forces. En six mois, 230 malfaiteurs présumés ont été appréhendés tandis que 245 armes ont été saisies.