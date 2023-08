Tchad : ​APTBES et CADESCA s'unissent pour lutter contre les inondations à N'Djamena

Sous le thème "Rendre nos quartiers et arrondissements zéro inondations avec l'appui de la population et de la mairie de N'Djaména", plusieurs jeunes dévoués et dynamiques issus de cette Coordination ainsi que de ladite Association ont décidé de creuser des caniveaux sur une distance de 10 km dans le 7ème arrondissement, afin de lutter contre les inondations.



L'APTBES et la CADESCA ont bénéficié du soutien de la mairie centrale et de la commune du 7ème arrondissement, qui ont mis des moyens à leur disposition pour la réalisation de ce projet.



Le coordonnateur de la CADESCA, qui est également président de l'APTBES, Ousmane Bremé, a indiqué que cette initiative prend tout son sens en raison de l'impraticabilité des routes durant cette période pluvieuse. "Ces caniveaux permettront d'alléger les souffrances des populations lors de leurs déplacements", a-t-il souligné.