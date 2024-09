Tchad : ​L'ONAPE lance les préparatifs du Forum National sur l'Emploi

Dans son discours, Nassouradine Abakar Kessou a souligné que ce forum a pour ambition de devenir une plateforme de référence pour échanger des idées novatrices, partager des expériences inspirantes et proposer des solutions concrètes aux défis du marché de l'emploi au Tchad. Il a précisé que l'objectif principal est de créer un espace de rencontre et de dialogue entre employeurs et chercheurs d'emploi, facilitant ainsi le recrutement grâce à une bourse de l'emploi organisée pendant l'événement.



Le directeur général de l'ONAPE a également insisté sur l'importance de ce forum pour le secteur de l'emploi, notamment en identifiant les défis et opportunités spécifiques du marché du travail. Il a affirmé que les politiques publiques, les initiatives privées et les programmes de formation doivent s'adapter aux réalités économiques et sociales du pays. La promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, en particulier chez les jeunes et les femmes, est un moteur clé de la création d'emplois, a-t-il ajouté.



Abordant la question du chômage des jeunes, Nassouradine Abakar Kessou a évoqué l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché, l'impact des nouvelles technologies et l'urgence de renforcer l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois. Selon lui, ces enjeux nécessitent une action concertée et stratégique pour offrir un avenir prometteur à la jeunesse et à l'économie nationale.



Enfin, il a exprimé ses remerciements aux partenaires nationaux et internationaux pour leur soutien et expertise, qui seront déterminants pour le succès de ce forum.