Tchad : ​L'agence "DARSAFAR ETUDES" lance officiellement ses activités

Selon M. Mahamat Nassour, directeur de l'agence, l'objectif de "Darsafar Etudes" est de faciliter la tâche à toute personne désirant voyager à l'étranger pour des raisons d'études, des soins médicaux, du tourisme, des billets d'avion et bien d'autres prestations.Il souligne également que cette agence travaille en collaboration avec les meilleures écoles et universités du monde. Dans cette optique, l'agence peut aussi servir de guide à ses clients, notamment pour le choix de leurs formations. Que ce soit au Canada, en France, en Chine, en Turquie, en Afrique du Sud ou ailleurs, "Darsafar Etudes" accompagne ses clients dans leurs démarches afin de trouver leurs destinations selon leurs choix.Enfin, le directeur rassure son aimable clientèle que l'agence dispose d'une équipe d'experts, offrant un service de qualité. L'agence est située sur l'avenue "Maldoum Bada" non loin du rond-point "Adoum Théré".Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter le site [email protected]