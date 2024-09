Tchad : ​Le PNUD cartographie les organisations de femmes transformatrices du Mandoul

L'objectif de ce projet est d'identifier et de cartographier les organisations de femmes dans quatre départements du Mandoul : Goundi, Barh-Sara, Mandoul Occidental et Mandoul Oriental. Il vise à les préparer à intégrer le marché unique africain, tout en renforçant leur présence sur le marché local, dans le cadre de l'accord portant sur la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF).



Ngontoloum Jacques, coordonnateur de l'ONG ADEFE, structure chargée de la mise en œuvre du projet, a souligné l'importance de cette initiative, particulièrement pour la transformation des produits locaux en vue de l'autonomisation des femmes.



Au nom du Représentant Résident du PNUD, Aristide Mabali a exprimé sa satisfaction pour l'avancement de ce projet, qui promet de dynamiser les activités économiques des femmes. Il a précisé que cet atelier présente deux enjeux : l'introduction de l'ONG ADEFE comme partenaire clé et l'évaluation de la structuration des organisations féminines engagées dans la transformation des produits locaux. Les interventions prévues incluent la fourniture de tricycles pour faciliter la collecte des noix de karité, de fours et séchoirs solaires, ainsi que de matériels et équipements agroalimentaires. Une machine de transformation de karité et une autre pour la production d'emballages seront également acquises.



Nassingar Rimtébaye, directeur des études et projets au ministère du Commerce et de l'Industrie, a rappelé que le secteur industriel et commercial joue un rôle crucial dans le développement économique du pays et la lutte contre la pauvreté. Il a insisté sur l'importance du projet, qui propose des solutions concrètes telles que la création d'unités de transformation des produits agricoles, de production d'emballages, ainsi que la certification des produits et la formation des femmes en gouvernance et éducation financière.



Ahmat Tidjani Hamat a, pour sa part, souligné les atouts économiques de la région du Mandoul, notamment dans le domaine agricole, et l'importance de ce projet pour renforcer les capacités des femmes transformatrices. Il a promis l'accompagnement des autorités provinciales pour atteindre les objectifs fixés.