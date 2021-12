Tchad : ​Le RNDT Le Réveil appelle le peuple à "l'union sacrée pour la paix et la stabilité"

Le RNDT Le Réveil, parti du premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert, compte apporter son soutien au processus du dialogue national inclusif. C'est une marche autorisée par les autorités, permettant aux militants du parti RNDT Le Réveil d'exprimer et montrer leur soutien au CMT ainsi qu'au processus du dialogue national inclusif.



À travers notamment la tenue du dialogue national inclusif, les militants du RNDT Le Réveil, lors de cette marche, ont formulé trois motions de soutien : au CMT, au gouvernement de transition et au peuple tchadien.



Dans leurs motions, les militants affirment apporter leur soutien indéfectible au CMT dirigé par le Général Mahamat Idriss Déby pour sa politique inclusive en faveur de la préservation des acquis, de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale.



Dans la seconde motion de soutien, les militants apportent leur soutien au gouvernement de transition et soutiennent le gouvernement de transition pour la poursuite avec détermination de sa politique de consolidation de la paix, de la stabilité, le renforcement des acquis démocratiques et du dialogue politique et social.