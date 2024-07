Tchad : ​Le processus de digitalisation des finances publiques opérationnel à Pala

Ce nouveau système de gestion des finances publiques vise à faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des différentes dépenses. L'objectif est de favoriser la bonne gestion des ressources humaines et financières.



Grâce à cette innovation, le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan permet désormais aux fonctionnaires de suivre leurs dossiers et de vérifier leurs soldes à travers leurs téléphones, sans avoir à se déplacer ou à mandater des tierces personnes.



Cette initiative du gouvernement est positivement appréciée par le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Sougour Mahamat Galma. Après avoir donné quelques détails sur le fonctionnement du SIGFIP, le directeur général du Budget et de l’informatisation des recettes, Saleh Abakar Zène, a procédé à la lecture des nominations de deux responsables du système au Mayo-Kebbi Ouest : Mahamat Alkadji, agent de la solde, et Mbainaïssem Alladoum, contrôleur.