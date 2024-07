Tchad : ​Walia's Life lance une campagne de reboisement au lycée de Walia

Selon le coordonnateur de Walia's Life, M. Madjianouba Jonathan, l'objectif de Walia's Life est de promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable à travers des initiatives écologiques et numériques. Il vise également à encourager l'engagement durable et actif de la jeunesse en faveur des enjeux de développement durable et de participation citoyenne.



M. Yamadje Sotinan a souligné l'importance de planter des arbres. Selon lui, le Tchad a longtemps souffert de la désertification et de la sécheresse. Il a profité de l'occasion pour interpeller les Tchadiens, affirmant que planter un arbre est un acte de citoyenneté auquel tous les citoyens devraient s'engager.