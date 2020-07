Tchad : ​au Mayo Kebbi Ouest, les classes d'examens reçoivent 33.688 masques

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique a offert plus de 33.000 cache-nez aux élèves et enseignants impliqués dans la préparation des examens de fin d'année de 2019- 2020 dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



La cérémonie de remise a eu lieu à la résidence du préfet du département de Mayo Dallah. C'est le préfet Kelo Agnim, représentant le gouverneur, qui a réceptionné ce don des mains du conseiller du ministre en charge de l'éducation Dayang Manwa Enoch.



Le don est également constituée d'affiches publicitaires destinées à la sensibilisation des élèves, des enseignants et des parents contre la Covid-19.



Pour Dayang Manwa Enoch, bien que la tendance du Covid-19 est en baisse, il faut maximiser la sensibilisation en tout temps et en tout lieu car c'est un ennemis invisible.



Il a remercié les enseignants pour avoir exécuté plus de 600 heures avant l'arrivée de cette pandémie.



Le préfet Kelo Agnim a indiqué que ce geste vient renforcer le travail déjà effectué sur le terrain.