Tchad : ​boycott du championnat de foot à Abéché, la commission des arbitres suspendue

Après plusieurs tractations liées à une revendication des primes exigées par les arbitres et qui a conduit à plusieurs reports du démarrage du championnat d'Abeché, le verdict est tombé : la Ligue provinciale de football du Ouaddaï vient de suspendre la Commission des arbitres pour avoir refusé d'officier le match d'ouverture prévu ce jeudi.



C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue mercredi après-midi entre les représentants des différents clubs affiliés et la Ligue que la décision a été prise.



La commission des arbitres revendique une augmentation des primes mais malheureusement la Ligue ne dispose pas suffisamment de moyens pour pouvoir satisfaire cette exigence du corps arbitral. La faible affiliation des clubs due aux difficultés financières que traversent ces derniers ne permet pas à la Ligue de répondre favorablement à la demande des arbitres qui confondent bien N'Djamena à Abéché.



À Abeché par exemple, les affiliations des clubs sont fixées à 75.000 Fcfa par équipe alors qu'à la capitale, les équipes payent entre 500.000 Fcfa et 750.000 Fcfa. La Ligue est donc limitée par rapport à ses moyens financiers. Elle est dans l'impossibilité de s'entendre avec les officiels.



Cette confusion risque de coûter cher aux arbitres puisque le championnat est de nouveau repoussé à une date ultérieure, d'autant plus que la Ligue semble faire appel aux anciens arbitres et instructeurs en la matière en vue d'une formation accélérée des arbitres pour démarrer le championnat dans les prochains jours ou semaines.