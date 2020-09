Tchad : ​des jeunes entrepreneurs ont échangé avec une délégation du FAGACE

Une mission du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) a rencontré jeudi l'ambassadeur de l'entrepreneuriat jeune au Tchad et président du collectif Écosystème.



La mission du FAGACE qui se déroule du 4 au 13 septembre a pour objectif de rencontrer différents acteurs publics et privés pour s'enquérir du climat des affaires au Tchad.



L'ambassadeur de l'entrepreneuriat jeune au Tchad, Adam Ismaël Abdramane, a remercié la délégation pour l'honneur et l'intérêt porté à l'entrepreneuriat jeune par le FAGACE.



Il a brièvement présenté le rôle de l'ambassadeur de l'entrepreneuriat, les missions du collectif Écosystème qui regroupe plus de 15 incubateurs et plateformes d'accompagnement des jeunes et les défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs.



Adam Ismaël Abdramane a indiqué que les défis liés à la garantie de financement pour les jeunes entrepreneurs sont réels. Selon lui, un plaidoyer à tous les niveaux doit être fait et les jeunes doivent avoir leur place sur la table dans tout le processus pour aboutir à un mécanisme dynamique, afin de créer un écosystème qui contribuera à l'effort économique et au développement durable du Tchad.



La cheffe de mission, représentante régionale pour l'Afrique centrale, Emmanuelle Migan ,a félicité l'ambassadeur et l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat jeune au Tchad pour les actions entreprises afin d’améliorer le climat de l'entrepreneuriat jeune.



Yacoubou Abdoulaye, Business developer au siège du FAGACE à Cotonou, a expliqué que l'institution financière internationale est spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Le FAGACE a été créé le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda. 14 pays africains sont membres dont le Tchad qui a fait son adhésion en 2011.



La principale mission du FAGACE est de contribuer au développement économique et social des États membres en facilitant l’accès des PME à des financements.



Le 26 juin 2020, sur 70 dossiers de candidatures, le Conseil des ministres des pays africains membres du FAGACE a nommé officiellement le Tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye en tant que directeur général de cette institution.