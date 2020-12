Tchad : ​des leaders d'opinion pour des élections apaisées

Le Haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme (HCNUDH) forme ce matin des chefs religieux, traditionnels ainsi que des leaders des associations des jeunes et des femmes à une participation aux futures élections. Lesquelles élections doivent obéir aux normes internationales pour éviter tout conflit.



En Afrique, élections riment avec effusion de sang dans la plupart des cas. C'est pour éviter fondamentalement les frictions liées aux élections que le HCNUDH organise cette session de formation. Les leaders d'opinion auront bénéficié des notions juridiques qui leur permettront de renforcer la démocratie, l'une de leurs attributions, selon la représentante du bureau du HCNUDH, Flaminia Minelli.



Cette tâche consistera pour ces leaders à favoriser et à encourager le dialogue entre eux-mêmes. L'atelier doit aussi susciter leur "implication dans la gestion des conflits, la collecte et le relais des informations sur les violations des droits de l'Homme" pendant la période électorale.



La directrice du centre Al-mouna, institution collaboratrice dans l'organisation de la session, entrevoit via cet atelier l'unité, l'amour. Cette rencontre et ces échanges sont une opportunité pour les leaders d'opinion de "s'outiller à la proposition d'un mode de vie basé sur l'amour et l'égalité", explique Aïda Yazbeck.



Ces vertus aideront indubitablement à surmonter les différences pour gérer les conflits. Autrement, les différences deviennent systématiquement "une force de construction".