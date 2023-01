Tchad : ​fermeture temporaire du campus universitaire de Toukra du 4 au 5 février 2023

Une. note circulaire de l'Université de N'Djamena annonce la fermeture temporaire du campus de Toukra pour 48 heures à compter du samedi 04 février 2023. Total Energies, le partenaire de l'université, procédera à la désinfection, à la désinsectisation et à l'assainissement de l'ensemble du campus suite aux inondations fluviales.



En raison de la toxicité et du danger des produits chimiques qui seront utilisés par les techniciens, le campus sera hermétiquement fermé aux étudiants, enseignants et personnel administratif, technique et ouvrier pendant les deux jours. Les Doyens de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales et de la Faculté des Langues, Lettres, Arts et Communication sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette activité.



Il est important de souligner que la fermeture temporaire du campus est une mesure nécessaire pour garantir la sécurité et la santé de toutes les personnes sur le campus. Les étudiants, les enseignants et le personnel doivent prendre en compte la note circulaire et respecter les instructions données.