Tchad : ​l'alliance FNC de Yaya Dillo rejette catégoriquement le CODNI

Le Front nouveau pour le changement (FNC), par la voix de son coordinateur Yaya Dillo Djerou Betchi, rejette entièrement le Comité d'organisation du dialogue national inclusif, et le qualifie d'organisation de perpétuation de la tyrannie dynastique. Il s'est exprimé ce lundi au cours d'un point de presse.



Yaya Dillo Djerou Betchi demande à la coordination d'actions citoyennes de convoquer urgemment une assemblée générale qui permettra d'imposer des nouvelles règles de lutte et d'éviter de faire le jeu d'un parti ou d'un groupe d'individus afin de dégager une synergie d'actions citoyennes inclusives.



Le FNC affiche sa détermination à mener des actions légales communes futures en vue de barrer la route à toutes formes de manœuvres tendant à pérenniser le régime MPS sous une nouvelle forme encore plus compromettante pour l'avenir démocratique du Tchad, affirme Yaya Dillo.