Tchad : ​lancement de la campagne de vaccination contre la PPCB et la PPR à N'Djamena

Cette campagne vise à lutter contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) dans la province de N'Djamena.



Financée par la Banque Mondiale, cette initiative a pour but d'améliorer la santé du cheptel. Lors de son discours, Adam Mahamat, Secrétaire Général de la Délégation Générale du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djaména, a souligné l'importance du cheptel pour la lutte contre la pauvreté et comme source de revenus pour les populations à faible revenu. Il a également insisté sur la nécessité de s'attaquer au PPR, un frein au développement du cheptel.



Il est à noter que le vaccin contre la PPCB coûte 100 FCFA et celui contre la PPR est gratuit. Le marquage à l'oreille droite de chaque petit ruminant vacciné est obligatoire. Cette campagne de vaccination conjointe est désormais lancée dans toutes les 23 provinces du Tchad.