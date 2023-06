Tchad : ​le gouvernement habilité à légiférer par voie d'ordonnances

Le Ministre secrétaire général du Gouvernement, chargé de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes Institutions, Haliki Choua Mahamat, a été interpellé ce 30 juin 2023 lors de la séance parlementaire. L'interpellation portait sur le projet de loi visant à habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances pendant la période allant du 1er juillet au 31 août 2023.



Après un débat animé, le projet de loi a été soumis au vote et a été adopté. Le résultat du vote se présente comme suit : 146 voix pour, 2 abstentions et aucun vote contre.