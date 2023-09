Tchad : ​le projet "Un Orphelin - Un Enfant" remet des kits scolaires aux enfants orphelins et démunis

Lors d'une cérémonie de bienfaisance, l'initiatrice du projet, Angale-Docdouada Djibrine, a expliqué que son idée de créer le projet "Un Orphelin - Un Enfant" découle de sa profonde préoccupation pour les réalités de sa société et de son environnement. Elle s'est inquiétée du nombre considérable d'enfants, filles et garçons, qui ne fréquentent pas l'école. Elle a constaté que cette situation est encore plus préoccupante lorsque ces enfants perdent un ou leurs deux parents. Elle a été particulièrement touchée de voir ses propres frères et sœurs, ainsi que d'autres jeunes de son âge, rester à la maison sans accès à l'éducation, tandis que d'autres enfants vont à l'école. C'est pourquoi elle a lancé ce projet.



Portant la couronne de dauphine, elle a exprimé son souhait d'étendre son projet à une plus grande échelle. Elle a ensuite dressé un bilan depuis le lancement du projet, notant que lors de la première édition qui s'est tenue du 17 septembre au 1er octobre 2022, le projet a réussi à inscrire 53 enfants et à distribuer des kits scolaires, comprenant des stylos, des cahiers et des crayons, à 127 enfants.



Angale-Docdouada Djibrine a rappelé que tout cela a été possible grâce au soutien de mécènes et de personnes bienveillantes, qu'elle a chaleureusement remerciés.



L'initiatrice a expliqué que pour cette deuxième édition, le projet s'est fixé pour objectif d'inscrire 200 enfants au primaire pour l'année 2023-2024, mais en raison de contraintes budgétaires, seulement 133 enfants pourront être inscrits. Le projet a également prévu de fournir des kits scolaires, notamment des ardoises, des cahiers, des stylos et des crayons, a-t-elle conclu.