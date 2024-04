Tchad : ​les fidèles musulmans de Mao célèbrent l'Aïd el-Fitr

La prière marquant cette fête a eu lieu sur la place de l'Indépendance de Mao, en présence du Gouverneur, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, et de sa majesté Alifa Mouta Zezerti, Sultan du Kanem.



Dès l'arrivée de l'imam de la grande mosquée à 8h00, la communauté a commencé à prier. L'imam Acheikh Taher Mahamat Abakar a centré ses invocations sur des thèmes essentiels tels que la paix, la cohabitation pacifique, le pardon, l'amour du prochain et le vivre-ensemble.



Après la prière, divers membres de la communauté, y compris les autorités administratives et traditionnelles, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques ainsi que des représentants des partis politiques, ont exprimé leurs vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité au Gouverneur Issaka Hassane Jogoï à sa résidence.