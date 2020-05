Tchad : ​les jeunes anti Covid-19 offrent des masques et gels hydroalcooliques

L'action s'est axée au 9ème arrondissement, au quartier Walia, puis à Chagoua dans le 7ème arrondissement, ensuite à N'Djari et à Diguel Dinguessou dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Des jeunes se sont organisés en comité et engagés volontairement dans ce combat contre le Covid-19 qui n'a que trop duré. Depuis le dernier bilan du ministère, la pandémie semble grandissante dans le pays de Toumaï. Ce qui motive encore plus ce comité à venir en aide à ces jeunes constitués par quartier pour mener à bien cette lutte contre le coronavirus.



​Déjà, cette quarantaine de jeunes au total est au pied du mur. Un acte que le représentant du délégué du quartier Walia, Albert Adji, apprécie à sa juste valeur. Il estime porter plus loin l'élan en mobilisant les chefs de carré dans ce combat contre le Covid-19.



Il faut "mettre à la disposition de ces jeunes des kits nécessaires pour leur permettre une sensibilisation effective parce que jusqu'à là, il y a encore des gens qui ne croient pas à cette maladie mais on compte éventuellement sur des parrains'', affirme l'un des jeunes accompagnateurs.



Ainsi pour le coordonnateur de l'Action des Jeunes contre le Covid-19, Kemba Didah Alain, il s'agit d'une initiative communautaire des jeunes qui se sont engagés de manière volontaire à contribuer dans la sensibilisation contre la propagation de Covid-19 au Tchad."



"Nous avons décidé en tant que jeune leaders de pouvoir apporter notre contribution. Raison pour laquelle nous avons lancé des appels un peu partout au Tchad en demandant aux jeunes de s'organiser en comité. À notre niveau, nous avons mis à la disposition de ces jeunes des kits qui vont leur servir d'outils de sensibilisation'', explique le coordonnateur de l'Action de Jeunes Anti-Covid Kemba Didah Alain.



Le délégué du quartier Diguel Dinguéssou, Ramat Mahamat, et les délégués des quartiers N'Djari et Chagoua ont également exprimé leur satisfaction quant à cette initiative de sensibilisation venant des jeunes.