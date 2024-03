Tchad : ​les travailleurs de la Maison de la femme entament une grève illimitée dès le 1er mars

En prévision de la Journée Nationale de la Femme Tchadienne, célébrée le 8 mars, le syndicat a, dans sa déclaration, critiqué la gestion de l'institution, pointant du doigt une certaine complicité avec le silence du ministère de tutelle. Selon eux, ce personnel contractuel est marginalisé par l'administration et certains employés de l'État, traités non comme des fonctionnaires, mais plutôt comme des membres des classes inférieures.



Face à ces doléances, les travailleurs ont annoncé une grève sèche et illimitée à partir du 1er mars, jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Ces demandes comprennent l'annulation écrite des décisions de suspension du secrétaire général du syndicat, l'application de la grille salariale conformément au décret n° 1111 de 2011 relatif à la fixation de la grille salariale de 2023, l'approbation de cette grille, ainsi que l'application de l'article 63 de la convention collective concernant le classement du personnel contractuel par catégorie, l'enregistrement du personnel à la CNPS et le paiement des prestations sociales.



Le syndicat exprime son mécontentement face à l'indifférence de l'administration de la Maison Nationale de la Femme et du ministère de tutelle. Il a prévenu qu'il demanderait la démission de l'administration actuelle si leurs revendications ne sont pas prises en considération dans un délai d'un mois.