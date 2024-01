Tchad : ​mission du ministère de l’Éducation au Moyen-Chari pour encourager la reprise des cours

Selon Allarabaye Mbaïgoto, l'objectif principal de cette mission est de discuter techniquement avec les responsables de l’éducation et les chefs d’établissements de la province pour adapter le programme scolaire. L'accent est mis sur l'examen des moyens de rattraper les deux jours et plus perdus pendant la grève. « Techniquement, nous avons des objectifs à atteindre, et étant dans une région septentrionale, où la pluie est fréquente, il est crucial de prendre de bonnes dispositions pour achever l'année scolaire avec succès », a souligné l’Inspecteur Général du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique.



Allarabaye Mbaïgoto appelle à une responsabilité professionnelle de tous les enseignants de la province du Moyen-Chari pour qu’ils reprennent leur poste et que le rythme normal des cours soit rétabli.



Le secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Tchad de la section du Moyen-Chari, Madjangué Nangassal, présent à la réunion, s'est exprimé positivement sur cette initiative. Il a précisé que cette mission a apporté des éclaircissements concernant certaines revendications des enseignants et a également exhorté à la reprise des cours, tout en accordant un délai au nouveau gouvernement pour répondre aux différentes demandes des enseignants.