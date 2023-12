Tchad : ​participation des corps habillés au vote à Moundou pour le Référendum

Les membres des forces de sécurité et de défense de Moundou, tout comme leurs homologues à travers le pays, ont commencé à voter dès la matinée de ce 17 décembre 2023. Trois bureaux de vote spéciaux ont été mis en place : un à la mairie pour les policiers, un autre à la préfecture destiné aux agents de la GNNT, et un troisième au sein de l’ANAT pour les militaires béret rouge.



Des observateurs sur place ont rapporté certaines difficultés, notamment le fait que plusieurs militaires ne possédaient pas de cartes d'électeurs. Toutefois, ils ont globalement constaté que le vote se déroulait bien. Les membres de la CONOREC expliquent ces problèmes par le sédentarisme des militaires, ce qui complique la mise à jour des listes électorales. On note également une présence limitée d'observateurs électoraux et de représentants de partis politiques dans les bureaux de vote.