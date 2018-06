Tchad : 1.000 emplois pourraient être créés pour promouvoir massivement le réchaud Toumaï

Une délégation de l’Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE) conduite par son directeur général, Fayçal Hassan Hissein Abakar, a visité ce mardi 26 juin 2018, au quartier Diguel Andjaré, une industrie de fabrication des réchauds Toumai à pétrole lampant. Cette visite de la délégation de l’ONAPE s’inscrit dans un processus visant à participer à la mise en œuvre effective du programme d’autonomisation de la femme et de la jeunesse à travers le projet d'extension de l’industrie dans les dix communes d’arrondissement.



Toumaï industrie est une usine née à la suite d’une invention tchadienne qui a obtenu son brevet de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Le brevet consiste à fabriquer des réchauds de cuisine "Made in Chad", appelés "réchauds ToumaÏ".



Le réchaud Toumaï est un équipement de cuisson, en fer, compact, simple à transporter et adapté aux habitudes culinaires d’Afrique. Il fonctionne au pétrole lampant, au kérosène ; il est sécuritaire, non explosif, sans mèche, muni d'un régulateur d’intensité du feu bleu et sans fumée.



Le réchaud Toumaï fonctionne avec cinq litres de kérosène et permet de produire du gaz raffiné pour 15 jours d’utilisation et environ 25 jours en zone rurale. Il permet ainsi de faire bouillir trois marmites de bouillies contre une seule par le feu de bois. Le PDG de l’Industrie Réchaud Toumaï, Mahamat Nour Abakar a d'ores et déjà produit plus 2.000 réchauds Toumaï à pétrole lampant qui sont actuellement stockés. Les produits sont adaptés aux grillades de viandes et de poisson, ce qui n’est pas possible avec les équipements fonctionnant au gaz butane.