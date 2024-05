Tchad : 1.290 Tchadiens reçoivent des soins médicaux en Russie sur 3 ans

Les principaux domaines de soins demandés par les patients tchadiens incluent la cardiologie, la traumatologie et l'orthopédie, la neurologie, la chirurgie et l'urologie.



Le vice-ministre russe de la Santé, Oleg Salagaï, a souligné que la coopération entre la Russie et le Tchad dans le domaine de la santé "se développe constamment". Il a également identifié la formation de médecins spécialistes tchadiens dans des institutions médicales russes comme l'un des domaines prometteurs de cette coopération.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Russie pour renforcer ses liens avec les pays africains. Le pays a récemment intensifié sa coopération avec le continent africain dans divers domaines, notamment la sécurité, l'économie et l'énergie.



L'accès aux soins médicaux de qualité est un défi majeur pour de nombreux pays africains. La collaboration entre la Russie et le Tchad dans ce domaine pourrait contribuer à améliorer la santé des populations tchadiennes et à renforcer les liens entre les deux pays.