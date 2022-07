Tchad : 1 mort et 18 arrestations dans une affaire de sorcellerie près de Kelo

Un homme a été assassiné dans une affaire de sorcellerie impliquant sa femme, dans la province de la Tandjilé. L'acte barbare a eu lieu au village Bodossi, à environ 11 km de Kelo, lundi 4 juillet 2022. Danane Laurent est le nom de la victime.



Un père de 12 enfants, sauvagement tué par les parents d'une personne malade. Selon un témoin oculaire, la femme de la victime a été soupçonnée d'avoir ensorcelé le malade. Ces soupçons ont émergé après que des pasteurs aient prié sur le malade. Interpellé le 2 juillet dernier sur le cas du malade, Danane a pris sa femme et a fait une descente à Bodossi. Sa femme a donné de l'eau au malade.



Le lundi, Danane est revenu au village pour ramasser son stock du riz. Les parents du malade ont intercepté son véhicule et l'ont menacé : « si jamais notre fils meurt, on va aussi te tuer à la place de ta femme ».



Subitement, le malade a rendu l'âme et les parents du défunt ont menacé Danane. Il a pris la fuite, mais a été pourchassé. Danane a trouvé refuge dans une concession dont le propriétaire est absent. Il a fermé la porte derrière lui pour se mettre à l'abri. Les assaillants ont cassé la case et ont lancé des couteaux de jet, des haches, des bâtons et briquaillons, jusqu'à ce que le père de famille rende l'âme.



A la suite de cela, 18 présumés assassins ont été arrêtés par la gendarmerie et déférés à la maison d'arrêt ce jeudi. Il faut signaler que parmi eux, il y a trois femmes et un pasteur.