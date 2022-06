Tchad : 1 mort et 27 blessés dans un conflit entre agriculteurs dans la Tandjilé Ouest

Un conflit a été enregistré dans le département de la Tandjile Ouest, entre les agriculteurs de deux cantons voisins, faisant 1 mort et 27 blessés, ce mardi 31 mai 2022.



C'était à la suite d’une interférence survenue sur un terrain cultivable de 3 kilomètres de long et 2 kilomètres de large, à cheval entre les deux cantons.



La culture dans cet espace est strictement interdite par les autorités administratives et juridiques jusqu'à nouvel ordre. Les autorités départementales et militaires ont intervenu pour calmer la situation.



Ce matin, le gouverneur de la province de la Tandjile, Doudlengar Miyao est arrivé à Kelo pour présenter ses condoléances à la familles attristée. Il demande à la population du canton Mangse d'être calme et d'éviter tout autre conflit, car la justice fera son travail. Par ailleurs, il a remis une enveloppe à la famille du défunt.



Le gouverneur a visité le terrain litigieux puis, ordonné aux autorités de veiller sur ce terrain afin que personne n’y cultive. Il faut signaler qu'avant d'aller à Mangse, le gouverneur a rendu une visite aux blessés internés à l'hôpital du district sanitaire de Kelo.