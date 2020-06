Tchad : 10.000 masques offerts au Logone Oriental par le ministre de l'Enseignement supérieur

10.000 masques et 100 cartons de savon en faveur des cantons et de la commune de Doba ont été réceptionnés lundi matin par le gouverneur du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo.



C'est un don offert par le ministre de l'Enseignement supérieur, et membre du bureau politique nationale du parti MPS, Dr. David Houdeingar Ngarinmaden. Il est destiné à appuyer les efforts de lutte contre la Covid-19.



Le secrétaire général provincial du MPS/LOR, Nelngar Madjingar, a signifié que la santé de la population de cette province préoccupe les plus hautes autorités politiques. C'est pourquoi des actions pour la protection de ces dernières se posent. Nelngar Madjingar n'a pas manqué de remercier le donateur pour ce geste.



Réceptionnant ces matériels, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a exprimé sa reconnaissance au bienfaiteur avant de remettre cette donation au préfet de la Pende pour le partage.



Le gouverneur a exhorté la population à l'utilisation convenable des masques et au respect des mesures barrières, seul antidote contre la Covid-19. La prudence et la discipline doivent être de mise, a-t-il conclu.