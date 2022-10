Tchad : 10.000 ménages vulnérables vont bénéficier d'une assistance au Mandoul

L'objectif est d'améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services essentiels de base, aux moyens de subsistance et aux filets sociaux. Il s'agira également de renforcer les systèmes nationaux de gestion des réfugiés.



Le coordonnateur national du projet auprès du ministère de l'Économie, Japeh Doudou Beindjila, a expliqué le processus de mise en oeuvre dans la province : assistance aux communautés vulnérables notamment 10.000 ménages avec des transferts monétaires ; construction des salles de classe, d'ouvrages et de forages d'eau.



Au niveau de la province, le projet sera coordonné par Khadidja Koussi, tandis que Liliane Nganda est chargée du suivi-évaluation.



Le gouverneur de la province du Mandoul rappelle que ce projet est une initiative du défunt président Idriss Deby. Il demande à la population du Mandoul de faciliter sa mise en œuvre dans la province.