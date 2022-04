Tchad : 10 ans de prison pour 4 coupeurs de route après un double assassinat au Sila

Quatre coupeurs de route ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et 2 millions Fcfa d’amende chacun par le Tribunal de grande instance de Goz Beïda. Ils ont été reconnus coupables de l’assassinat d’un père et son fils le 2 avril entre Ablelay et Goz Beïda dans le département de Kimiti, province de Sila.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Goz Beïda avait requis les mêmes peines.



Initialement, deux coupeurs de route ont été appréhendés après l'assassinat. Au cours de leur audition, ils ont dénoncé un troisième. Un quatrième individu a été identifié mais est en fuite.



Récemment, le gouverneur de la province du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, a créé un comité mixte mobile motorisé. Le comité a pour mission de traquer les malfaiteurs dans tous les coins et recoins de la province.