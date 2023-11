Tchad : 10 bourses de doctorat en médecine vétérinaire attribuées grâce à un partenariat stratégique

Ces bourses sont financées par la Banque mondiale à travers le Programme de renforcement de l'approche participative pour la sécurité alimentaire au Tchad (PRAPS-2-TD).



Lors de son discours, le coordonnateur du PRAPS-2 Tchad, Yacoub Brahim Djouma, a souligné que ces bourses ont été octroyées dans le cadre d'une convention de partenariat entre le PRAPS-2-Tchad et l'École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar. Cette convention vise à établir un partenariat stratégique visant à renforcer la formation initiale des futurs docteurs vétérinaires, qui seront recrutés grâce aux initiatives du PRAPS-2-Tchad.



Ces dix étudiants bénéficieront d'une expérience professionnelle de cinq à dix ans, en troisième année de cursus universitaire, pour l'année universitaire 2023-2024. Le coordonnateur a exprimé sa reconnaissance envers les Partenaires Techniques et Financiers, en particulier la Banque Mondiale, pour leur soutien continu et attentif aux actions visant à atteindre les objectifs de développement économique et social. Il a souligné l'importance de cette assistance pour la modernisation et l'efficacité accrue des administrations.



De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Pr. Abderahim Awat Atteib, a expliqué que les dix étudiants ont été sélectionnés sur la base de leurs dossiers par une commission composée de cadres du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Cette sélection s'est déroulée de manière transparente, suivant des normes et procédures établies.



Les dix étudiants sélectionnés partiront à l'étranger pour une durée de quatre ans afin de poursuivre leur cursus en médecine vétérinaire. À leur retour, ils contribueront à combler le vide en matière de compétences vétérinaires au sein du ministère.