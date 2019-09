Tchad : 10 choses à savoir dans la revue de la presse

Le journal La voix rapporte, dans sa parution du 25 septembre 2019, que des militaires sont contraints de payer la Diya pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Un prélèvement est prévu sur les salaires du mois de septembre des militaires du bataillon du quartier général de l’état-major général des armées. La famille d'un militaire tué lors d'une mission a exigé le paiement du prix du sang. Les militaires vont cotiser en fonction de leur grade.



D’après ce même journal, un compte bancaire créé et alimenté au profit de deux orphelins aurait été vidé par un inconnu. La somme s’élèverait à 50 millions de Francs CFA. Le journal précise que le dossier est inscrit au rôle des audiences du 1er octobre 2019 du tribunal de grande instance de N’Djamena, statuant en matière correctionnelle et de simple police. La banque est accusée d’abus de confiance.



Dans une tribune publiée à la parution du 24 septembre du journal Le Visionnaire, Ben Yacoub Tarkodji propose d’inviter le président de la République à Moundou à bord d’un bus d’express voyage, frais payés. « Les cris de vos compatriotes semblent ne pas vous parvenir (…) Vous allez-vous même faire le constat désolant », explique l’auteur qui estime son initiative permettrait de se rendre compte de nombreuses réalités, notamment l’état des routes et le non respect du Code de la route.



Le Journal Le visionnaire propose également un entretien avec le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi. Le chef de département ministériel explique qu’avec la situation en Libye, en RCA ou au Soudan, « les civils peuvent se procurer facilement (des armes) avec 50.000 ou 40.000 FCFA ». S’agissant de la dia « prix du sang », qu’elle soit payée ou non, « il faut que la personne soi condamnée », rappelle le ministre.



Le journal Le Baromètre, dans sa parution du 26 septembre, consacre un entretien avec Jean Bernard Padaré, porte-parole du Mouvement patriotique du Salut. L’ex-ministre précise que « l’idée d’être candidat aux élections législatives ne m’a même pas effleuré l’esprit. Je veux dire ici clairement que je n’ai pas l’intention d’être député. Vous pouvez l’écrire en grands caractères ».



Le journal relève que le blogueur Makaila Nguebla est poursuivi par Abbas Tolli à Paris. Il explique que cette poursuite est consécutive à la publication sur le site makaila.fr le 10 novembre 2017, d’un article taxant Abbas Tolli de népotisme.



Le tri mensuel relate une affaire de torture qui a eu lieu au Centre d’instruction militaire à Amdjarass. Un formateur en droit international humanitaire du CI, le B1 de Badaba, Ngarmadjissem Thimothée, a été torturé par ses élèves fin août. L’instructeur aurait d’abord été insulté par un stagiaire, ce qui l’a poussé à réagir. Le commandant du CI, Souleymane Hakouma Hassaballah aurait alors donné l’ordre aux élèves de le torturer.



Le journal d’investigations Eclairages, dans sa parution du 26 septembre, explique qu’une infirmière aurait été victime d’une tentative de viol à Ngouri (Bol), par un employé d’une entreprise. Les faits remontent au 25 mai dernier. La victime envisage une action en justice.



Le quotidien Le Progrès, dans sa parution du 27 septembre 2019, revient sur la mort de plus d’une soixantaine d’orpailleurs dans une mine d’or. Il explique que de nombreux corps sont restés ensevelis dans des trous d’exploitation. Des militaires tchadiens ont tenté de prêter main forte pour sortir des corps des décombres et tenter d’identifier les victimes qui seraient de plusieurs nationalités.



Le Progrès explique qu’au cours d’un bagarre entre deux frères, un homme d’une quarantaine d’années qui voulait s’interposer pour séparer les deux belligérants, a reçu un coup mortel de houe à la tête, à Dogui, dans le Mayo-Kebbi Est. La victime est morte pendant son transport au centre de santé.