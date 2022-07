TCHAD

Tchad : 10 mentions "Très bien" au baccalauréat 2022

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juillet 2022

10 candidats ont obtenu la mention Très Bien au baccalauréat. Il s'agit de deux femmes et sept hommes issus des séries C, AA, E, A4 et D.