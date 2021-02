Tchad : 10 nominations à l'ONPTA (7 nouveaux postes)

Le décret n°0154 du 09 février 2021 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA).



Direction Générale

-Directeur Général: Monsieur ABAKAR ROZZI TEGUIL, maintenu;

-Directeur Général Adjoint: Monsieur ABDELMADJID TOM AHMAT en remplacement de FADOUL HAMIT MOUCTAR, appelé à d'autres fonctions.



Direction du Marketing et de la Communication

-Directeur: Monsieur BAIYABE GONG-YA-ERNEST, maintenu;

-Directeur Adjoint: Monsieur OUMARI DERAOU MOUSTAPHA, nouveau poste.



Direction de l'Aménagement et du Suivi des Métiers du Tourisme

-Directrice: Madame BOUKRA MOUSSA MALLAYE, maintenue;

-Directeur Adjoint: Monsieur ALHADI MOUSSA IBRAHIM AZZOLO, nouveau poste.



Direction des Petites et Moyennes Entreprises Artisanales

-Directeur: Monsieur GASSISSOU DALPHA, maintenu;

-Directrice Adjointe: Madame ACHOUACKH ABAKAR SOULEYMANE, nouveau poste.



Direction de Promotion des Oeuvres Artistiques

-Directrice: Madame SAMIRA HAROUN MAHAMAT en remplacement de TOKARI VIRGINIE, appelée à d'autres fonctions;

-Directeur Adjoint: INOUSSA SEIDOU, nouveau poste.



Direction des Études, de la Planification et de la Coopération

-Directrice: Madame AMNE MAHAMAT SENOUSSI KHATIR, nouveau poste;

-Directrice Adjointe: Madame RONEL JOSIANE GARMOUNDOU, nouveau poste.



Direction des Affaires Administratives et Financières

-Directeur: Monsieur MOUSSA BAKHIT en remplacement de GABSOUBO PATRICK PADIRE, appelé à d'autres fonctions;

-Directeur Adjoint: Monsieur ADOUM AHMAT CHOUKOU, nouveau poste.